Приход Нового года граждане Чехии отметят на площадях и в горах

Приход Нового года граждане Чехии будут отмечать на площадях городов, в горах и на реках. В Хрудимской области, например, состоится уже 17-й Новогодний круиз на реке Доубрава, а именно на участке Ронов-Жлебы. Температура воздуха будет плюсовой, снежную новогоднюю ночь можно будет встретить лишь в некоторых горных районах. Во многих чешских городах небо озарит праздничный фейерверк.

Жители страны также посещают новогодние мессы, специальные новогодние спектакли или концерты. На нетрадиционное празднование прихода наступающего года в виллу Stiassni города Брно в полночь приглашают организаторы так называемого Силвестровского показа мод, костюмов, начиная с эпохи Возрождения вплоть до Первой Чехословацкой республики, дополненного театральными сценками, танцами и выступлением фехтовальщиков в исполнении актеров Театра истории в движении Exulis.