Привести на свет второго своего ребенка желает более половины чешских семейных пар

Согласно данным исследования агентства NMS Market Research, более половины чешских семейных пар (51%), воспитывающих одного ребенка, хотели бы родить и второго потомка. Вообще не задумывается о втором отпрыске 41% родителей. Третьего ребенка планирует завести лишь 15% родителей. 80% заявляют о нежелании приводить на свет третьего потомка.

33% чешских семейных пар не будет рожать второго ребенка из-за недостатка финансовых средств, 17% из-за несоответствующих жилищных условий, 10% по причине плохих условий на работе, а еще 10% отказываются от второго потомка по причине своего возраста.