Архив передач

Привести на свет второго своего ребенка желает более половины чешских семейных пар

Антон Каймаков
01-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно данным исследования агентства NMS Market Research, более половины чешских семейных пар (51%), воспитывающих одного ребенка, хотели бы родить и второго потомка. Вообще не задумывается о втором отпрыске 41% родителей. Третьего ребенка планирует завести лишь 15% родителей. 80% заявляют о нежелании приводить на свет третьего потомка.

33% чешских семейных пар не будет рожать второго ребенка из-за недостатка финансовых средств, 17% из-за несоответствующих жилищных условий, 10% по причине плохих условий на работе, а еще 10% отказываются от второго потомка по причине своего возраста.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 