Присягу на верность Чехии сложили почти 900 курсантов. Президент принял дипломатов

В воскресенье на Градчанской площади Праги присягу на верность республике сложили почти 900 курсантов: почти 350 человек из числа студентов Университета обороны и 500 новичков, которые с начала текущего месяца проходят начальную подготовку на курсах в Вышкове.

Приведение к присяге стало традиционной частью торжеств, приуроченных к 28 октября, годовщине образования Чехословакии, и проводилось с участием главы государства Милоша Земана.

В связи с приближающимся государственным праздником президент также принял в Пражском Граде послов зарубежных государств, аккредитованных в Чешской Республике.