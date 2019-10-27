Архив передач

Присягу на верность Чехии сложили почти 900 курсантов. Президент принял дипломатов

Лорета Вашкова
27-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В воскресенье на Градчанской площади Праги присягу на верность республике сложили почти 900 курсантов: почти 350 человек из числа студентов Университета обороны и 500 новичков, которые с начала текущего месяца проходят начальную подготовку на курсах в Вышкове.

Приведение к присяге стало традиционной частью торжеств, приуроченных к 28 октября, годовщине образования Чехословакии, и проводилось с участием главы государства Милоша Земана.

В связи с приближающимся государственным праздником президент также принял в Пражском Граде послов зарубежных государств, аккредитованных в Чешской Республике.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 