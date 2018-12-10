Пристрастие граждан к спиртному обходится Чехии в 59 миллиардов крон ежегодно

Согласно данным «Института экономики здравоохранения», от чрезмерного пристрастия к алкоголю в Чехии страдает около миллиона граждан (10% населения). Государственной кассе такое положение вещей ежегодно обходится в 59 миллиардов крон (2,3 миллиарда евро), что составляет 1,25% ВВП.

Кроме расходов на лечение зависимых от алкоголя граждан аналитики оценили также сниженную производительность труда пьющих работников, потери, связанные с повышенной смертностью, а также из-за вызванных алкоголиками ДТП. 44% от общей суммы потерь, что является самой крупной составляющей, это снижение продуктивности труда.