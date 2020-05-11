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Прирост инфицированных коронавирусом в Чехии десятый день не превышает стa человек

Лорета Вашкова
11-05-2020
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Прирост инфицированных коронавирусом в Чехии десятый день не превышает отметки в сто человек. В воскресенье, 10 мая, были зарегистрированы 28 случаев, на десять больше, чем в субботу.

В целом с начала эпидемии в Чехии число заразившихся к полуночи воскресенья составило 8123 человека, как следует из данных, опубликованных на портале Министерства здравоохранения ЧР.

За три выходных дня, 8 - 10 мая, в лабораториях были зарегистрированы 92 случая болезни Сovid-19, что на семь человек меньше, чем за минушие три дня выходных с 1 по 3 мая, выпавших в связи с майскими праздниками.

Число случаев летального исхода в связи с Сovid-19 после полуночи воскресенья в целом по стране увеличилось до 280-и, выздоровели 4474 человек.

 
 
 
 
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