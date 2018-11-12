Принимать или не принимать Чехии участия в боевых миссиях НАТО?

Эва Туречкова
12-11-2018
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Чешским военнослужащим следует принимать участие не только в миротворческих, но и в боевых миссиях НАТО за рубежом, сообщил премьер Андрей Бабиш в воскресенье в Париже.

Идею в понедельник поддержал как президент Милош Земан, так и Министерство обороны. Пресс-секретарь оборонного ведомства Ян Пейшек, однако, подчеркнул, что характер миссий в первую очередь зависит от международного консенсуса.

Возможность участия чехов в боевых миссиях категорически отвергают коммунисты. По словам зампредседателя парламентского оборонного комитета от Компартии Александра Черного, в этом вопросе коммунисты своих коалиционных партнеров не поддержат.

 
 
 
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