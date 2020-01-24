Приговор гражданину Чехии, осужденному за участие в боевых действиях на стороне ДНР, будет пересмотрен

Верховный прокурор Павел Земан подал аппеляцию в Верховный суд Чехии против смягчения наказания гражданину Чехии, бывшему военнослужащему Эрику Эшту, осужденному за участие в боевых действиях на востоке Украине на стороне сепаратистов ДНР.

Апеляционную жалобу подал также сам обжалованный, судя по информации базы данных InfoSoud.

Верховный апелляционный суд 17 сентября 2019 года снизил ему наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом до двух лет лишения свободы условно с отсрочкой на три года. В мае 2019 Эшту был приговорен к трем годам условно с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Согласно вердикту апелляционного судебного сената, вынесший изначальный приговор Краевой суд в Пардубице, «использовал неточную юридическую квалификацию». При этом суд высшей инстанции подтвердил, что осужденный лишен воинского звания.

Изначальное обвинение в терроризме, по которому Эшту грозило до 20 лет тюремного заключения, не подтвердил ни суд первой, ни суд второй инстанций.

Павел Земан считает, что квалификация Краевого суда в Пардубице была правильной, так как Эшту «сознательно вступил в организованную преступную группировку, действия которой были направлены на систематическое осуществление терактов».