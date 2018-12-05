Причиной смерти женщины, укушенной в Праге зеленой мамбой, стал именно яд

Катерина Айзпурвит
05-12-2018
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Вскрытие подтвердило, что причиной смерти 30-летней женщины, укушенной зеленой мамбой, стало именно действие яда, сообщила полиция агентству ČTK. Ранее медики предполагали, что смерть женщины связана не с нейротоксином змеиного яда, а с проблемами со здоровьем, ранее существовавшими у жертвы.

ЧП произошло в начале октября в пражском районе Глубочерпы. Предположительно жертва являлась владелицей зеленой мамбы, хотя и не имела разрешения на содержание ядовитой рептилии. Обнаруженная без сознания женщина была доставлена в больницу, где ей ввели противоядие, однако спустя две недели она скончалась.

Змея, исчезнувшая из дома после нападения на хозяйку, была обнаружена спустя три дня в саду одного из соседних домов. Полиция сообщает, что уголовное производство по делу, вероятно, будет прекращено за отсутствием вины третьего лица.

 
 
 
 
 
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