Причиной пожара в отеле Праги, унесшего жизни четырех человек, считают «действия неустановленного лица»

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
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По данным следствия, причиной пожара в январе 2018 г., в результате которого погибли четверо постояльцев, были действия неустановленного лица. Возгорание по причине технического сбоя следствие исключает. Пока следователи не установили, были ли действия, приведшие к возгоранию, намеренными, и не исключают вероятность поджога.

Пресс-секретарь пражской пожарной службы также сообщил, что эксперты ведомства обнаружили в гостинице серьезные упущения в обеспечении пожарной безопасности. В отношении владельца отеля начато административное расследование. В результате пожара, вспыхнувшего 20 января 2018 г. в отеле Eurostars David на улице Наплавни, погибло четверо постояльцев, граждане Германии и Южной Кореи. По непроверенным данным, еще один человек скончался спустя два месяца от последствий пребывания в отеле в момент пожара.

 
 
 
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