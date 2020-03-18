Архив передач

Прибыль Home Credit выросла на 30%

Тимур Кашапов
18-03-2020
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Финансовая группа Home Credit отчиталась о результатах работы за 2019 год. Как сообщил пресс-секретарь группы Милан Томанек, прибыль Home Credit до налогообложения выросла на 30% 15,7 млрд крон (около 613 млн евро).

Объем выданных кредитов также вырос почти на 10%, на 14% увеличился чистый процентный доход группы. По словам Томанека, в прошлом году Home Credit предоставляла новый кредит каждую секунду.

 
 
 
 
 
 
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