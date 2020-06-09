Прибыль аэропорта им. Вацлава Гавела за прошлый год составила 3 млрд крон

Чистая прибыль пражского аэропорта им. Вацлава Гавела за прошлый год сократилась на 400 миллионов крон и составила 3 млрд крон, а выручка увеличилась на полмиллиарда крон. Данные опубликовало информагентство ЧТК со ссылкой на официальные отчеты компании. Результат превосходит ожидания на 16 процентов. Пассажиропоток составил 17,8 млрд крон.
В текущем году ожидается значительное снижение пассажиропотока и доходов из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на частичное возобновление воздушного движения в начале мая, прошлогодних результатов удастся добиться не ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты.
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