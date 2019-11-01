Архив передач

При взрыве на фабрике по производству химикатов в г. Пардубице четыре человека получили серьезные ожоги

Катерина Айзпурвит
01-11-2019 oбновлено
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Утром 1 ноября на фабрике по производству химикатов Explosia в г. Пардубице произошел взрыв. В результате четыре человека получили серьезные ожоги. По сообщению медиков, двое из пострадавших получили ожоги 30% тела. Они доставлены вертолетом в ожоговый центр в Праге, подключены к аппарату по искусственной вентиляции легких и введены в искусственную кому.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в цехе по производству пороха. Для выяснения причин произошедшего было создано четыре следственных группы. Работа предприятия остановлена.

 
 
 
 
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