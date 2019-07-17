При выборах Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии голоса чешских евродепутатов разделились

В Европарламенте, где с небольшим перевесом на пост председателя Еврокомиссии была избрана немка Урсула фон дер Ляйен, голоса 21 депутата от Чехии разделились в зависимости от фракционной принадлежности. Как сообщает ЧТК, представители трех чешских партий – «Старосты и независимые» (STAN), ТОР-09 и христианских демократов, входящие в «Европейскую народную партию» (EPP), поддержали немецкого политика. «За» также проголосовали депутаты от движения ANO, лидером которого является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, – он назвал фон дер Ляйен «компетентным и эффективным политиком». В в Европарламенте движение входит во фракцию «Обновляя Европу» (ОЕ). Дита Харанзова от ANO выразила удовлетворение тем, что впервые Еврокомиссию возглавила женщина. «Поскольку она из соседней Германии, я надеюсь, что она понимает и нужды Чехии», – считает Харанзова.

Евродепутаты от гражданских демократов (ODS), партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) и представительница чешской компартии голосовали против кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен. Ян Заградил от гражданских демократов, входящих во фракцию «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), напомнил, что фон дер Ляйен искала поддержку среди социалистов и крайне левых. «Ее представления о функционировании ЕС находятся в прямом противоречии с программой гражданских демократов и с интересами Чешской Республики», – подчеркнул Заградил. Иван Давид от SPD, входящей во фракцию «Европа наций и свобод» (ЕНС), заявил, что избрание фон дер Ляйен «многих разочарует, поскольку обещания были даны с определенной целью и не будут выполнены».

Движение ANO занимает шесть кресел в Европарламенте, гражданские демократы (ODS) – четыре, «пираты» – три, коалиция STAN/TOP-09 – три, SPD – 2, христианские демократы – 2, компартия - одно.