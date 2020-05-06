При ремонте мостовой Праги вновь обнаружены сотни фрагментов еврейских надгробий

В ходе реконструкции Вацлавской площади Праги были обнаружены сотни камней брусчатки, сделанных из еврейских надгробий. Как сообщил агентству ЧТК председатель Еврейской общины столицы Франтишек Баниай, на брусчатке найдены обрывки текстов и шестиконечные звезды, а часть мостовой оказалась сделанной из отполированного мрамора.

В конце 2019 г. мэрия подписала меморандум о возврате всех обнаруженных в ходе ремонтных работ подобных фрагментов Еврейской общине Праги, которая помещает их на Старом еврейском кладбище в районе Жижков. Ранее в столице уже были обнаружены сотни каменных брусков такого происхождения.

В 1980-е гг. при создании пешеходной зоны в центре Праги (Мустек, На Пршикопе) в качестве строительного материала использовался камень с еврейских кладбищ. После того как почти 80 000 евреев, живших в Чехии и Моравии было уничтожено во время Холокоста, многие кладбища оказались заброшены, и власти ЧССР использовали гранитные и мраморные плиты в качестве строительного материала. Мостовые, брусчатка которых содержит подобные фрагменты, существуют и в других городах Чехии. Камни укладывали надписью вниз, чтобы скрыть их происхождение.