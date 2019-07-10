При краткосрочных поездках за границу 30% чехов не оформляет страховку

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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Как показало исследование, проведенное агентством Ipsos, семеро из десяти граждан Чехии оформляет страховку при поездках за границу сроком от одной недели и более. При этом при краткосрочном выезде за пределы страны сроком на несколько дней 30% чехов пренебрегает оформлением страхового полиса. Годовую страховку для путешествий оформляет лишь 25% граждан.

При оформлении страховки для путешествия за рубеж восемь из десяти чехов указывают расходы на лечение и страхование от несчастных случаев. Ответственность за нанесение ущерба третьей стороне, несмотря на советы специалистов, вносит в страховку менее половины чехов.

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