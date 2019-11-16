Президенты Чехии и Словакии открыли Чешский дом в Братиславе, ставший третьим после Москвы и Иерусалима

Президент Чехии Милош Земан и президент Словакии Зузана Чапутова открыли в Братиславе Чешский дом. Как отметил чешский лидер, реализация проекта потребовала пятилетних усилий и, наконец, усилия увенчались успехом. Президент Словакии подчеркнула, что несмотря на разделение Чехословакии, страны сохраняют самые тесные партнерские отношения. Братислава стала третьим городом, где появился Чешский дом, представляющий Чешскую Республику за рубежом. Ранее подобные учреждения, которыми управляют Чешский центры под эгидой МИД, действовали только в Москве и Иерусалиме.

Перед церемонией президенты возложили венки к мемориальной доске, установленной в память о студенческой демонстрации в Братиславе 16 ноября 1989 года, участники которой требовали демократических перемен и проведения в ЧССР реформы образования. Зузана Чапутова также отметила, что события 17 ноября и последующее развитие «бархатной» революции стало общей победой граждан Чехословакии.