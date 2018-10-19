Президенты Чехии и Франции встретятся 26 октября

Ирина Ручкина
19-10-2018 oбновлено
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Пресс-секретарь президента ЧР Иржи Овчачек сообщил о том, что встреча глав двух государств состоится 26 октября в Пражском Граде. Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Чехию с официальным визитом по случаю столетия основания независимой Чехословацкой Республики.

Президент Франции прибудет в Чехию из Словакии, где он также встретится с главой государства и премьер-министром страны Петером Пеллегрини. Помимо встречи с Милошем Земаном, Макрон также планирует увидеться с премьер-министром ЧР Андреем Бабишем.

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