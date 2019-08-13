Президенту доверяет 57% граждан Чехии

Согласно опросу общественного мнения, проведенного агентством STEM, президенту Чехии Милошу Земану доверяет 57% граждан страны, что на один процент больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью глава государства пользуется у возрастной категории старше 60 лет, где показатель доверия президенту достигает 68%. При этом среди граждан 18–29 лет к Милошу Земану испытывает доверие 43%, на 10% меньше, чем годом ранее.

Среди людей старше тридцати доверие к президенту за год упало на 4%, составив 55%. У людей старше 45 лет этот показатель остается низменным – 58%.

STEM отмечает, что доверие по отношению к президенту определяется политическими предпочтениями респондентов. Среди электората компартии Чехии и Моравии доверие к главе государства испытывает 92% опрошенных, SPD – 88%, ANO – 81%, социал-демократов – 75%. Наименьшим доверием Милош Земан пользуется у граждан, поддерживающих гражданских демократов, ТОР-09, «пиратов», STAN и христианских демократов.