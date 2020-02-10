Президентский рейтинг доверия остался неизменным

В январе 2020 года уровень доверия граждан Чехии своему президенту, Милошу Земану, остался на декабрьском уровне – 51%. Об этом сообщил «Центр исследования общественного мнения», опросивший с 11 по 22 января 1052 респондента.

Среди лиц, высказывающих доверие главе государства, чаще встречаются – граждане старше 60-и лет, пенсионеры, люди ремесленных профессий и получившие среднее образование, но не сдававшие экзамены на аттестат зрелости, а также жители Моравии, католики, приверженцы правящей партии ANO, избиратели коммунистов, социал-демократов и движения «Свобода и прямая демократия».

Недоверие Милошу Земану чаще высказывают молодые люди в возрасте до 29 лет, жители Праги, Центральной и Южной Чехии, а также сторонники оппозиционных партий ТОР 09, Гражданской демократической партии и Пиратской партии.

Рейтинги правительства, депутатов и сенаторов, по сравнению с декабрем, незначительно поднялись. Правительству доверяет 46% граждан, Палате депутатов – 38%, Сенату – 39%.

Самый высокий уровень доверия граждан традиционно набирают главы населенных пунктов – 69%, а также члены муниципальных собраний – 68%.