Эксперты, входящие в созданную президентом Чехии Милошем Земанем группу специалистов-советников, дали негативную оценку плану председателя Сената страны Ярослава Куберы и мэра Праги Зденека Гржиба посетить в 2020 году Тайвань. СМИ об этом сообщил пресс-секретарь главы государства. Эксперты считают, что запланированный визит может негативно отразиться на чешско-китайских отношениях, так как Китай считает Тайвань одной из своих провинций. Чешская Республика, учитывая политику признания единства Китая, не признает Тайвань самостоятельным государством.

Председатель Сената на прошлой неделе заявил, что не намерен менять своих планов и на Тайвань отправится. Правительство Чехии не может каким-либо образом повлиять на решение, согласно Конституции, второго после президента верховного представителя чешского государства. Об этом СМИ, упомянув о демократической системе, установленной в Чехии, сообщил руководитель МИД Чехии Томаш Петршичек. Одновременно он вспомнил, что глава Сената присутствовал на последнем заседании верховных представителей Чешской Республики, где вновь был подтвержден применяемый страной принцип признания единства Китая.