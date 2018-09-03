Президента Земана встретили в пражской школе «красными трусами»

Антон Каймаков
03-09-2018
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Глава образовательного ведомства Чехии Роберт Плага призвал целенаправленно увеличивать престиж учительской профессии. В первый день нового учебного года министр посетил Школу «Гудцова» в Брно, отмечающую в 2018 году 110-летие со дня основания.

Выступая перед учителями и школьниками, Роберт Плага подчеркнул необходимость сделать процесс обучения увлекательным. Руководитель образовательного ведомства также обратился к родителям школьников, призвав их поддерживать авторитет педагогов в глазах своих детей.

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