Президента Индии встретили в Пражском Граде с воинскими почестями

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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Президент Индии Рам Натх Ковинд прибыл в Пражский Град, где был встречен с воинскими почестями. В программе переговоров, которые с индийским лидером проводит президент Чехии Милош Земан, будут подниматься такие вопросы как ситуация в Пакистане и Афганистане. По итогам встречи планируется подписание нескольких двусторонних меморандумов, в том числе об отмене дипломатических виз.

Визит президента Индии стал первым за последние 22 года. Рам Натх Ковинд также проведет встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и председателем Нижней палаты парламент Радеком Вондрачеком. Во второй половине дня индийский лидер совместно с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой примет участие в работе чешско-индийского бизнес-форума.

В субботу Рам Натх Ковинд встретится в Карловом университете с индийскими студентами и чешскими индологами. В программе визита также запланировано посещение лазерного центра и Страговского монастыря. Официальный визит президента Индии в Чехию завершится в воскресенье, 9 сентября.

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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