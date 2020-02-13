Президента Чехии возмутило намерение переименовать площадь перед Посольством РФ в Праге в честь Бориса Немцова

Намерение переименовать пражскую площадь Под Каштаны (Pod Kaštany), где располагается Посольство РФ в Чешской Республике, в площадь им. Бориса Немцова возмутило президента Чехии Милоша Земана. «Это явно политический шаг. Классическое проявление мелкой и дерзкой попытки чехачека (čecháček – иронично-пренебрежительное обозначение страдающего провинциальностью и обладающего рядом других негативных черт чеха – прим. Radio Prague International) обвинить кого-то и спрятаться за деревом», - привел слова Земана пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

По словам Овчачека, площадь носит свое нынешнее название непрерывно с 1925 года и пережило немецкую оккупацию и коммунизм. «Очевидно, что сторонникам данного предложения плевать на Бориса Немцова. Мудрый человек уважает других, лицемер пользуется другими в своих целях», - отметил он.

Слова представителя главы государства прокомментировал ректор отделения Нью-Йоркского университета в Праге, политолог Иржи Пехе. «Если мы сравним план пражской мэрии по переименованию площади перед посольством России в честь Немцова с определением феномена чехачека, то вряд ли найдем в нем моральную и нравственную слабость или мелочность. Скорее наоборот. Это символический жест, направленный не только против безнравственности путинского режима, но и слабохарактерности многих чешских политиков, ответственных за формирование чешской внешней политики. Зачастую они не только не осмеливаются сделать четкое заявление о ситуации в России, но даже, как, например, президент Земан, релятивизируют западные санкции против России, введенные после аннексии Крыма и вследствие поддержки сепаратистов на востоке Украины», - подчеркнул Пехе.