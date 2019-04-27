Президент Земан заступился за Huawei

Ирина Ручкина
27-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В ходе визита в Пекин, связанного с участием в саммите по созданию нового «Шелкового пути», в субботу, 27 апреля, президент ЧР Милош Земан выразил надежду, что компания Huawei примет участие в дигитализации и оцифровке информационных каналов в Чехии, включая создание интернет-соединения нового поколения (5G). После встречи с представителями корпорации Huawei президент вновь подтвердил свое предыдущее утверждение о том, что кампания против Huawei была политизирована и беспочвенна, а обвинения в их адрес не были доказаны и не имеют под собой никаких оснований.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 