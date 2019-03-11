Президент Земан – за усиление НАТО в Афганистане и против переговоров с Талибаном

Катерина Айзпурвит
11-03-2019
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В интервью агентству ČTK в канун 20-летия вступления Чешской Республики в НАТО президент страны Милош Земан указал, что поддержал бы усиление присутствия сил Североатлантического альянса в Афганистане.

Также чешский лидер критически высказался относительно мирных переговоров с Талибаном, сравнив их с «политикой умиротворения», когда перед Второй мировой войной державы шли на уступки Гитлеру.

Милош Земан считает – договор с Талибаном будет означать, что это движение «вновь возьмет под контроль всю территорию Афганистана и сделает из нее базу мирового терроризма». По словам чешского лидера, международное сообщество устало от длинной войны и «поддается иллюзиям, что Талибан стал лучше».

 
 
 
 
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