Президент Земан встречался в Ланах с Любомиром Заоралеком

Эва Туречкова
26-08-2019 oбновлено
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Президент Милош Земан в замке в Ланах встречался с кандидатом на пост министра культуры Любомиром Заоралеком. Президент ранее заявил, что официальная церемония назначения Заоралека главой Министерства культуры состоится во вторник в послеобеденное время.

Напомним, что Любомир Заоралек – депутат парламента, опытный дипломат и политик. С 2009 по 2018 занимал должность зампредседателя Социал-демократической партии, с 2014 по 2017 г. возглавлял МИД Чехии. На должность главы Минкульта был номинирован после того, как президент Земан отказался назначить на этот пост зампредседателя социал-демократов Михала Шмарду.

 
 
 
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