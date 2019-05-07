Президент Земан в интервью «РИА новости»: «Я агент только Чешской Республики»

Президент Чехии Милош Земан дал развернутое интервью российскому информационному агентству «РИА новости», в котором назвал «полными идиотами» политиков, называющих его «агентом Путина». «Знаете ли вы, что я не только русский агент? Я также китайский агент. Агент Израиля. Но на самом деле, я только агент Чешской республики. И это данные политики прекрасно знают», – подчеркнул глава Чехии. На вопрос о введении регулирования Интернета чешский лидер заявил: «Всю свою жизнь я был против любой цензуры».

Отвечая на вопрос о возможности строительства российской стороной новых энергоблоков АЭС «Дукованы», Милош Земан подчеркнул, что «условия одинаковы для всех компаний, желающих участвовать в реализации проекта». Милош Земан сообщил, что пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Чехию и вновь назвал конфликт на востоке Украины «гражданской войной». Также глава Чехии отметил, что «если мы забываем итоги Второй мировой войны, мы, может быть, возвращаемся к холодной войне». Комментируя свое более раннее утверждение о том, что в «ЕС нет сильного лидера», Милош Земан вновь процитировал Сталина: «Кадры решают все».

Среди других вопросов, затронутых в интервью, Милош Земан сообщил, что в случае исправления ошибки в экономической системе ЕС он не возражает против перехода Чехии на евро, подчеркнул, что «Шенген помогает взаимопониманию всех граждан Евросоюза», а также вновь высказался «против системы размещения нелегальных мигрантов на всей европейской территории». На сайте «РИА новости» интервью было опубликовано под заголовком: «Президент Чехии Милош Земан: я не только русский агент».