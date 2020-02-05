Президент Земан: В Чехии грипп опаснее, чем коронавирус, но помощь КНР вызывает уважение

В интервью «Чешскому Радио» президент Милош Земан выразил мнение, что в Чехии обычный грипп представляет большую опасность, чем коронавирус. «От гриппа в год умирает примерно 2000 человек», – напомнил глава государства.

«С другой стороны, у мены вызывают уважение те, кто спонтанно начали направляют помощь Китаю, когда там вспыхнула эпидемия. Меня растрогал Тршебич – побратим одного из китайских городов, край Высочина и некоторые фирмы, которые добровольно оказывают помощь. Я оценил и шаг министра иностранных дел Петршичека, предложившего правительству направить хотя бы десять миллионов», – добавил Милош Земан.

3 февраля чешское правительство одобрило выделение КНР финансовой помощи в размере 10 миллионов крон (около 400 тысяч евро) на приобретение медицинских принадлежностей. До этого премьер-министр Андрей Бабиш в ответ на просьбу Китая заявил, что у страны нет возможности выполнить просьбу, так как на складах хранится лишь стратегический запас.