Президент Земан согласился со снятием кандидатуры Г. Валковой, которую выдвигал на пост омбудсмена

Президент Милош Земан заявил, что «уважает и считает разумным» решение Гелены Валковой отказаться от выдвижения на должность омбудсмена. В пятницу, 10 января, Валкова сообщила, что не станет кандидатом на этот пост, на который ее предложил глава государства. В качестве возможного омбудсмена Милош Земан назвал бывшего министра образования Катержину Валахову, выдвижение которой он, однако, не берет на себя.

9 января сайт Info.cz опубликовал статьи 1970-80 гг., в которых Валкова описывает необходимость применения мер воздействия к противникам социалистического режима. Соавтором одной из них стал прокурор Йозеф Урвалек, который в 1950 г. добился казни политика Милады Гораковой. 68-летняя Гелена Валкова назвала обвинение в травле диссидентов «абсолютной и оскорбительной ложью», однако решила не претендовать на пост омбудсмена, поскольку являлась членом компартии ЧССР.

В настоящее время она возглавляет совет при правительстве Чехии по правам человека. Президент Земан указал, что эта должность находится в компетенции премьер-министра, и от его решения зависит, останется ли Валкова на своем посту.