Президент Земан раскритиковал председателя компартии за оценку в интервью «Красной звезде» роли чехословацких легионеров

Президент Милош Земан подверг критике ту оценку, которую председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип дал чехословацким легионерам в интервью российской газете «Красная звезда». На страницах этого издания Филип сообщил: «Члены КПЧМ и другие граждане Чешской Республики положительно воспринимают тот факт, что российское правительство не заинтересовано в принуждении местных органов власти, чтобы они возводили памятники тем чешским легионерам, которые в России никого не освобождали и не сделали ничего хорошего для самой выдающейся мировой социалистической революции прошлого века в 1917 году в России».

В интервью Mf Dnes президент Земан подчеркнул, что «неуважение к чехословацким легионерам является грубой политической ошибкой». «Я некогда обсуждал этот вопрос в России, и мне обещали, что в таких местах как Самара и других памятники будут реставрированы или установлены новые», – сообщил глава государства.

Ранее эти слова Войтеха Филипа министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал «некорректными» и выразил пожелание, чтобы этим вопросом занялся парламент, а председатель компартии за них извинился.