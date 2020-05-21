Президент Земан раскритиковал председателя компартии за оценку в интервью «Красной звезде» роли чехословацких легионеров

Президент Милош Земан подверг критике ту оценку, которую председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип дал чехословацким легионерам в интервью российской газете «Красная звезда». На страницах этого издания Филип сообщил: «Члены КПЧМ и другие граждане Чешской Республики положительно воспринимают тот факт, что российское правительство не заинтересовано в принуждении местных органов власти, чтобы они возводили памятники тем чешским легионерам, которые в России никого не освобождали и не сделали ничего хорошего для самой выдающейся мировой социалистической революции прошлого века в 1917 году в России».
В интервью Mf Dnes президент Земан подчеркнул, что «неуважение к чехословацким легионерам является грубой политической ошибкой». «Я некогда обсуждал этот вопрос в России, и мне обещали, что в таких местах как Самара и других памятники будут реставрированы или установлены новые», – сообщил глава государства.
Ранее эти слова Войтеха Филипа министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал «некорректными» и выразил пожелание, чтобы этим вопросом занялся парламент, а председатель компартии за них извинился.
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