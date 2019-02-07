Президент Земан пригласил в Чехию временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо

С поздравительным словом к Хуану Гуайдо в связи с его «отвагой взять на себя ответственность за судьбу венесуэльского народа» и приглашением посетить Прагу, чтобы отпраздновать 30-ю годовщину бархатной революции, обратился президент Чехии Милош Земан. Об этом сообщило информагентство ČTK со ссылкой на пресс-службу администрации чешского президента. «Я верю, что и вашей стране успешно удастся переход к демократии. Верю, что удастся добиться активизации взаимоотношений между нашими странами», - написал Земан.

Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства 23 января. США, Германия, Чехия и другие страны признали его президентом Венесуэлы и потребовали от Николаса Мадуро не допустить силовых действий в отношении оппозиции. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.