Президент Земан прибыл в Палату депутатов на обсуждение проекта бюджета

Президент Милош Земан прибыл в Палату депутатов, чтобы, согласно сложившейся традиции, лично присутствовать на обсуждении проекта бюджета на будущий год.

Президент озвучил свое намерение поддержать кабинет министров и бюджет с предполагаемым дефицитом в 40 миллиардов крон. Если в документ не будут внесены существенные изменения, Земан, по своим словам, готов поставить под предложение свою подпись.

Тем не менее, глава государства ранее подверг критике щедрую поддержку проектов по созданию возобновляемых источников электроэнергии, а также чрезмерно высокую численность занятых в государственном секторе.