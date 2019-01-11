Президент Земан предупредил о возможности ответных шагов КНР из-за ситуации с Huawei и ZTE

Китай готовит ответные шаги в отношении Чехии после рекомендаций Национального управления кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB) отказаться от использования технологий китайских компаний-производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Такое заявление сделал президент республики Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

По словам главы государства, под ударом могут оказаться инвестиции автопроизводителя Škody Auto, инвестиционный договор между PPF и Huawei о создании в Чехии 5G — пятого поколения мобильной связи и планируемые миллиардные инвестиции компании Huawei в чешские цифровые технологии. «Не имея доказательств, они поставили под угрозу нашу позицию и наши экономические интересы в Китае», – прокомментировал президент заявления, сделанные главами спецслужб.