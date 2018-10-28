Президент Земан посмертно наградит орденом Белого льва генералов Первой Чехословацкой республики

Катерина Айзпурвит
28-10-2018
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Во Владиславском зале Пражского Града вечером 28 октября состоится торжественный прием, в ходе которого три генерала эпохи Первой Чехословацкой республики посмертно станут кавалерами ордена Белого льва Первой степени.

Станислав Чечек (1886–1930) входил в командование Чехословацким корпусом в России, участвовал в Зборовском сражении (1917) и битве под Бахмачем (1918). Карел Гусарек (1893 - 1972) также воевал в рядах легионеров в России; в 1935 г. руководил созданием системы обороны Чехословакии. Йозеф Билы (1872–1941) руководил антинацистским движением сопротивления «Оборона народа» и в 1941 г. был казнен по приказу рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха.

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