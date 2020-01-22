Архив передач

Президент Земан помиловал рецидивиста, страдающего онкологическим заболеванием

Катерина Айзпурвит
22-01-2020
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Президент Чехии Земан подписал приказ о помиловании заключенного, страдающего онкологическим заболеванием. Гражданин Чехии, отбывающий наказание в виде лишения свободы, ранее был неоднократно судим за кражи и разбойные нападения.

Как сообщает пресс-секретарь президента, глава государства принял решение использовать свое право на помилование, несмотря на то, что осужденный является рецидивистом. Милош Земан считает, что необходимо поддержать этого человека в стремлении вести приемлемый для общества образ жизни.

 
 
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