Президент Земан подтвердил, что премьер-министр Бабиш может рассчитывать на его поддержку

Принимая премьер-министра и лидера движения ANO Андрея Бабиша в резиденции в замке Ланы, президент Чехии Милош Земан сообщил, что в случае падения нынешнего кабинета вновь доверит ему формирование нового правительства. Андрей Бабиш после встречи заявил журналистам, что не видит причин для выражения правительства вотума недоверия. Президент Земан и ранее выражал главе кабинета свою поддержку.

Правительственный кризис начался после обнародования видиозаписи, на которой сын премьера Андрей Бабиш-младший в разговоре с журналистами сайта Seznam сообщает, что был насильственно вывезен в аннексированный Россией Крым с целью препятствования в даче показаний по делу о злоупотреблении евросубсидиями. Премьер Андрей Бабиш и двое его взрослых детей обвиняются в злоупотреблении дотациями ЕС на сумму около 2 млн евро, полученными на фирму «Гнездо аиста».

Заседание о выражении вотума недоверия правительству состоится в парламенте ЧР в пятницу, 23 ноября 2018 г.