Президент Земан подтвердил, что по-прежнему выступает за ликвидацию Сената

В эксклюзивном интервью «Чешскому Радио» президент Милош Земан подтвердил, что по-прежнему поддерживает идею ликвидации Сената как государственного института. Глава государства также выразил мнение, что поскольку сама Верхняя палата парламента вряд ли проголосует за самороспуск, он считает целесообразным сократить ее финансирование. Президент указал, что выборы в Сенат сопровождались очень низкой явкой, и эта структура не пользуется популярностью у избирателей.

Комментируя успех на выборах в Верхнюю палату небольших партий, Милош Земан указал, что «карлики – это самое худшее, и теперь они решат, кто возглавит Сенат». Президент отметил, что хотел бы видеть председателем Сената Ярослава Куберу от партии гражданских демократов, которого он считает яркой фигурой, хотя и не согласен с ним по ряду вопросов. «Однако против каждой уважаемой личности выступают завистливые карлики», – указал президент.

Также Милош Земан сообщил, что 28 октября, в день празднования 100-летия Чехословакии, посмертно наградит орденом Белого льва участника Сопротивления генерала Йозефа Билого, казненного нацистами. Среди награжденных будет и 95-летний Карел Ланский, бывший сотрудник «Чешского Радио», обеспечивавший вещание в момент вторжения 1968 г. Кроме того, государственные награды получат бывшая председательница Департамента энергетики Алена Витаскова, словацкий предприниматель Павол Крупа и бывшая журналистка Яна Лоренцова, которых Милош Земон охарактеризовал как «борцов с экономическими негодяями». Президент Чехии употребил более сильное бранное слово, вспомнив о том, что использовал обсценную лексику, когда давал в интервью «Чешскому Радио» характеристику участницам российской группы Pussy Riot.