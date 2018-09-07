Президент Земан поддержал введение налога на имущество, которое церковь получает по реституции

Катерина Айзпурвит
07-09-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS

В ходе телеинтервью президент Милош Земан поддержал проект компартии по обложению налогом финансовых средств, которые церковь получает в виде компенсации за имущество, полагающееся ей в рамках реституции. Ранее глава государства занимал нейтральную позицию по данному вопросу.

Милош Земан сообщил, что изменил свое мнение, после того как церковь начала подавать иски против краевых и поселковых администраций, требуя возврата причитающегося ей имущества. Согласно действующему закону, церкви в течение 30 лет, начиная 2013 г., выплачиваются средства, которые в сумме составят 59 млрд крон (около 2,3 млрд евро). Глава католической церкви Чехии кардинал Доминик Дука назвал проект введения налога на эти средства «скандальным».

Статьи на ту же тему
Любомир Метнарж, Ян Гамачек, Андрей Бабиш, Милош Земан и Радек Вондрачек, фото: ЧТK

Антироссийские санкции – Чехия держит курс Евросоюза

«Введенные Европейским союзом после аннексии украинского Крыма антироссийские санкции не потеряли своего обоснования» – таково мнение…
Фото: Donald Judge, Flickr, CC BY 2.0

Милош Земан на стороне коммунистов – поддержал налогообложение церкви

Президент Чехии отказался от своей нейтральной позиции по вопросу церковной реституции и поддержал коммунистическое предложение по введению…
Фото: Давид Танечек / ЧТК

Начался новый школьный год

В Чехии начался новый школьный год. Дождливым утром за парты уселись около полутора миллиона учащихся начальных и средних школ. Впервые…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 