Президент Земан поддержал введение налога на имущество, которое церковь получает по реституции

В ходе телеинтервью президент Милош Земан поддержал проект компартии по обложению налогом финансовых средств, которые церковь получает в виде компенсации за имущество, полагающееся ей в рамках реституции. Ранее глава государства занимал нейтральную позицию по данному вопросу.

Милош Земан сообщил, что изменил свое мнение, после того как церковь начала подавать иски против краевых и поселковых администраций, требуя возврата причитающегося ей имущества. Согласно действующему закону, церкви в течение 30 лет, начиная 2013 г., выплачиваются средства, которые в сумме составят 59 млрд крон (около 2,3 млрд евро). Глава католической церкви Чехии кардинал Доминик Дука назвал проект введения налога на эти средства «скандальным».