Президент Земан отправляется с трехдневным визитом в Австрию

Президент Милош Земан во вторник отправляется с трехдневным визитом в Австрию. Вечером президент в Посольстве Чехии в Вене проведет встречу с земляками, официальная часть поездки начинается в среду со встречи Земана с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. Оба президента в тот же день примут участие в чешско-австрийском экономическом форуме. Земан в Вене намерен встретиться и с предшественником Ван дер Беллена, социал-демократом Хайнцом Фишером и бывшим федеральным канцлером Францом Враницким. Обоих чешский президент считает своими друзьями, пишет чешское информагентство ЧТК.

Далее Земан проведет переговоры с министром транспорта Норбертом Хофером, кроме прочего и о планах строительства канала между Дунаем и Одрой. В ходе дискуссий с австрийскими политиками будет, по всей видимости, затронута также тема будущего атомной энергетики. Как известно, мнения чешской и австрийской стороны в данном вопросе расходятся.