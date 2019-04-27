Президент Земан о дальнейшем сотрудничестве с компанией Huawei

В ходе своего визита в Пекин, связанного с участием саммита по созданию нового «Шелкового пути» в субботу, 27 апреля, президент ЧР Милош Земан выразил надежду, что компания Huawei примет участие в дигитализации и оцифровке информационных каналов в Чехии, включая создание интернет-соединения нового поколения (5G). После встречи с представителями корпорации Huawei президент вновь подтвердил свое предыдущее утверждение о том, что кампания против Huawei была политизирована и необоснована, а обвинения в их адрес не были доказаны и не имеют под собой никаких оснований.