Президент Земан не примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 30-летию «бархатной» революции

Катерина Айзпурвит
22-09-2019
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Президент Чехии Милош Земан не будет принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных 30-летию «бархатной» революции, которая привела к падению режима социализма. В интервью сайту Blesk.cz глава государства сообщил, что знаменательную годовщину он будет в домашнем кругу. По мнению Милоша Земана, «праздновать на публике будут, главным образом, те, кто 30 лет назад сам не участвовал в протестах».

Президент также напомнил о прошлогоднем эпизоде в День борьбы за свободу и демократию, 17 ноября, когда активисты группы Kaputin выбросили в мусорный бак букеты президента Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша, которые политики возложили к памятнику на пражском Национальном проспекте – месте подавления студенческой демонстрации 1989 г. В интервью президент назвал «фашисткой» группу Kaputin, выбравшую свое название в знак протеста против политического курса Кремля.

 
 
 
 
 
 
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