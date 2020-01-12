Архив передач

Президент Земан назвал устранение Сулеймани «провальной операцией США» и связал с этим сбитый украинский самолет

Катерина Айзпурвит
12-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чехии Милош Земан охарактеризовал устранение иранского генерала Сулеймани как «провальную операцию». По мнению чешского лидера, уничтожение командующего спецподразделением «Аль-Кудс», осуществленное силами США 3 января, лишь укрепило поддержку иранского режима со стороны самих иранцев. Такое мнение Милош Земан высказал в интервью сайту Blesk.cz.

Также глава Чехии считает, что катастрофа украинского самолета, сбитого Ираном, была «определенным образом результатом убийства Сулеймани», поскольку произошла в ходе атак на американские базы. 8 января самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение под Тегераном. Позже власти Ирана признались, что гражданское воздушное судно было сбито по ошибке.

Комментируя эскалацию напряженности, Милош Земан сообщил, что не верит в разрастание полномасштабного военного конфликта. Также президент Чехии согласился с точкой зрения бывшего министра иностранных дел Карла Шварценберга, по мнению которого операция США по устранению Касема Сулеймани была нарушением международного законодательства.

Катерина Айзпурвит
12-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 