Президент Земан назвал себя «лоббистом чешского бизнеса»

Президент Чешской Республики Милош Земан в ходе своего трехдневного визита в Венгрию на встрече с чешскими и венгерскими бизнесменами в Будапеште назвал себя «лоббистом чешского бизнеса и чешских предпринимателей». Кроме того, глава государства высоко оценил растущий объем торговли между двумя странами в рамках блока Вышеградская четверка.

Как заявил посол Чешской Республики в Будапеште Юрай Хмиела, Венгрия является десятым по значимости торговым партнером Чешской Республики. В Венгрии президента Земана сопровождает около тридцати представителей чешских предпринимателей и представителей чешских фирм.