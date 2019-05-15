Президент Земан назвал себя «лоббистом чешского бизнеса»

Ирина Ручкина
15-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чешской Республики Милош Земан в ходе своего трехдневного визита в Венгрию на встрече с чешскими и венгерскими бизнесменами в Будапеште назвал себя «лоббистом чешского бизнеса и чешских предпринимателей». Кроме того, глава государства высоко оценил растущий объем торговли между двумя странами в рамках блока Вышеградская четверка.

Как заявил посол Чешской Республики в Будапеште Юрай Хмиела, Венгрия является десятым по значимости торговым партнером Чешской Республики. В Венгрии президента Земана сопровождает около тридцати представителей чешских предпринимателей и представителей чешских фирм.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31