Президент Земан назвал «раболепством» выдачу министром юстиции Чехии «русского хакера» Никулина в США

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал вердикт Конституционного суда, согласно которому министр юстиции нарушил права россиянина Евгения Никулина, выдав его в США. По мнению Милоша Земана, Роберт Пеликан, занимавший в тот момент пост министра юстиции, «раболепствовал перед иностранной державой». «Если министр Роберт Пеликан решил действовать вразрез с правовой позицией, которая была, в целом, очевидна, возможно, он находился под определенным давлением», – указал глава Чехии.

9 апреля 2019 года Конституционный суда Чешской Республики признал правоту россиянина Евгения Никулина, заявлявшего, что решение о его выдаче для уголовного преследования в США, принятое чешским экс-министром юстиции Робертом Пеликаном, было незаконным. Суд констатировал нарушение прав обвиняемого и отменил решение, вынесенное Робертом Пеликаном 29 марта 2018 года.

В настоящее время Евгений Никулин ожидает суда в США по обвинению в хакерской деятельности. Он был задержан в Праге на основании американского ордера на арест в октябре 2016 года и находился в пражской тюрьме вплоть до его экстрадиции в Соединенные Штаты в марте 2018 года.