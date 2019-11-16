Президент Земан назвал «недемократическим» объединение «Миллион мгновений за демократию»

В интервью изданию Parlamentní listy президент Чехии Милош Земан назвал «недемократическим» объединение «миллион мгновений за демократию», также сообщив, что не станет общаться с его лидером Микулашем Минаржем, поскольку «встречается только с психически нормальными людьми».

«Недемократичность» объединения Милош Земан аргументировал тем, что оно «не признает решение прокуратуры по делу о злоупотреблении евросубсидиями "Гнездо аиста"», по которому был оправдан премьер-министр Андрей Бабиш. Кроме того, «Миллион мгновений» опровергает постановление парламента, отклонившего конституционную жалобу, поданную на президента. Также, как указывает президент, активисты не признают его конституционное право на аболицию (досудебное помилование).

Со своей стороны, объединение «Миллион мгновений за демократию» сообщило, что уважает решение государственных структур, «однако их аргументация кажется им странной», и если аболиция будет применена в отношении Андрея Бабиша, активисты выступят с протестом.