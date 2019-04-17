Президент Земан назначил новых судей

Эва Туречкова
17-04-2019
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Президент Милош Земан в среду в Пражском Граде назначил 24 новых судей. Глава государства, критикуя длительные сроки рассмотрения дел судами, пожелал новичкам, чтобы те «не ленились». На торжественной церемонии присутствовал также глава Министерства юстиции Ян Крежинек.

В последний раз президент назначал новых судей в октябре 2018 г., тогда их было 41. Согласно статистическим данным Минюста, в Чехии работают 3024 представителя названной профессии.

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