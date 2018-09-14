Президент Земан направил в КС письмо в поддержку клиентов обанкротившегося застройщика H-System

Президент Милош Земан решил публично выразить поддержку клиентам обанкротившегося застройщика H-System, направив в Конституционный суд письмо, в котором он выражает свое беспокойство над состоянием судебного процесса.

Земан далее высказал пожелание выступать в нем в качестве так называемого Amiсus Curiae, то есть «друга суда» - лица, оказывающего содействие суду, однако не являющегося стороной в деле, и не привлекаемого к участию в деле его непосредственными участниками.

Напомним, что примерно тысяче людей, которые вложили деньги в строительство нового жилья, был нанесен ущерб в размере одного миллиарда крон.

Шестьдесят семей, чьи коттеджи на момент банкротства находились на стадии строительства, решили достроить их на свои средства, без разрешения на то арбитражного управляющего. Согласно решению Верховного суда от 24 июля текущего года, жильцы горомержицких коттеджей обязаны были выселиться из своих домов до 23 августа.

Президент в письме в КС высказался за отмену вышеуказанного вердикта.