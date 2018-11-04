Президент Земан начал программу трехдневного визита в Китай

Президент Чехии Милош Земан начал свой трехдневный визит в Китай с торжественного ужина в Шанхае, который давали председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Ужин прошел накануне открытия первой экспортной ярмарки Экспо – China International Import Expo (CIIE), на которую съехался ряд государственных деятелей и предпринимателей.

В торжественном ужине приняли участие высшие представители иностранных государств, включая председателя правительства России Дмитрия Медведева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Вьетнама Нгуен Суан Фука и Пакистана Имрана Хана. В числе гостей также находилась президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Представители США в Китай не прибыли.

По сообщению пресс-секретаря чешского президента Иржи Овчачека, ключевой темой чешско-китайских переговоров станут вопросы Нового Шелкового пути и его прохождение по территории Чехии. В программе визита Милоша Земана запланирован ряд встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, который, в частности, посетит чешский павильон на выставке Экспо.

Согласно данным организаторов, в выставке CIIE принимает участие более 130 стран и регионов и более 2800 компаний. Президент Милош Земан прибыл в КНР в сопровождении делегации из 60 человек под руководством Экономической палаты ЧР.