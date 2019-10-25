Президент Земан: Контрразведке следует заниматься коррупцией, а не фиктивной охотой на российских и китайских шпионов

В интервью телеканалу Barrandov 24 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что Службе безопасности и информации (BIS) следует сосредоточить свою деятельность на раскрытии экономических преступлений «вместо фиктивной охоты на российских и китайских шпионов». По мнению главы государства, контрразведка «сможет наконец приносить пользу, если подключится к борьбе с коррупцией».

Так президент прокомментировал заявление главы ведомства Михала Коуделки, который в понедельник, 21 октября, сообщил в парламенте страны, что Служба безопасности и информации Чехии выявила и пресекла деятельность агентурной сети, работавшей на ФСБ России и частично финансировавшейся через посольство РФ. По словам Михала Коуделки, ее основной задачей было осуществление хакерских атак на различные цели в Чехии и ЕС. Китайская сторона, по мнению начальника контрразведки, использует Чехию в качестве плацдарма для проникновения в другие страны Евросоюза.

Российское диппредставительство уже заявило, что утверждения BIS «не имеют ничего общего с реальностью». Президент Чехии, со своей стороны, указал в телеинтервью: «Заметьте, что российское посольство с улыбкой это опровергло. И я тоже задаюсь вопросом – если это правда, почему мы никого не депортировали?»