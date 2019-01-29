Президент Земан и премьер Бабиш обсудили будущее Huawei на чешском рынке

Президент Милош Земан в понедельник в замке в Ланах провел встречу с премьером Андреем Бабишом. В ходе дискуссии обсуждались вопросы, касающиеся инвестиционных планов китайской коммуникационной компании Huawei в Чешской Республике. Бабиш по итогам встречи сообщил, что обеспечение кибернетической безопасности необходимо координировать на общеевропейском уровне. Напомним, что Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) недавно озвучило предупреждение, согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.