Президент Земан и премьер Бабиш обсудили будущее Huawei на чешском рынке

Эва Туречкова
29-01-2019
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Президент Милош Земан в понедельник в замке в Ланах провел встречу с премьером Андреем Бабишом. В ходе дискуссии обсуждались вопросы, касающиеся инвестиционных планов китайской коммуникационной компании Huawei в Чешской Республике. Бабиш по итогам встречи сообщил, что обеспечение кибернетической безопасности необходимо координировать на общеевропейском уровне. Напомним, что Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) недавно озвучило предупреждение, согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.

 
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